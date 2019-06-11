В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-11T14:34:39+03:00

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Внимание таможенников Ростовской области на российско-украинской границе привлек автобус марки Volvo, за рулем которого был гражданин незалежной. Инцидент случился на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Новошахтинске. Автобус решили досмотреть с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в расположенном над лобовым стеклом ящике, а также в отделении между задним колесом и дверью с правой стороны находились более пяти тысяч книг, визиток и электромагнитных клапанов. Все они не были задекларированы должным образом.

Мужчина рассказал, что забрал товары он по просьбе своего знакомого на территории Украины, чтобы передать их на автовокзале в Ростова-на-Дону. В итоге, в отношении водителя возбудили административное дело. Товар конфискован, а ему грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU