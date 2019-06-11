2019-06-11T14:34:39+03:00
Общество

В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток

Инцидент произошел в Новошахтинске
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Автобус решили осмотреть с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Фото: ЮТУ.Автобус решили осмотреть с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Фото: ЮТУ.
Изменить размер текста:

Внимание таможенников Ростовской области на российско-украинской границе привлек автобус марки Volvo, за рулем которого был гражданин незалежной. Инцидент случился на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Новошахтинске. Автобус решили досмотреть с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, в расположенном над лобовым стеклом ящике, а также в отделении между задним колесом и дверью с правой стороны находились более пяти тысяч книг, визиток и электромагнитных клапанов. Все они не были задекларированы должным образом.

Мужчина рассказал, что забрал товары он по просьбе своего знакомого на территории Украины, чтобы передать их на автовокзале в Ростова-на-Дону. В итоге, в отношении водителя возбудили административное дело. Товар конфискован, а ему грозит крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников