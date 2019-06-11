2019-06-11T14:42:07+03:00
Общество

В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали

В общей сложности, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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В общей сложности, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.В общей сложности, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области в суде слушалось дело в отношении мужчины, которого подозревают в мошенничестве.

Известно, что подсудимый числился ветеринарным врачом. Вот только на рабочем месте он не появлялся, но зарплату получал исправно. В общей сложности, за полтора года таким образом он заработал порядка 600 тысяч рублей.

Как рассказали в областной прокуратуре, трудовые функции в соответствии с занимаемой должностью по основному месту работы мужчина не выполнял, на рабочем месте не находился, а фактически возложенные на него обязанности выполняли другие сотрудники учреждения.

В итоге, его признали виновным. Правда, наказание оказалось условным - два года лишения свободы с испытательным сроком на тоже время. Однако мужчина еще может обжаловать приговор. В надзорном ведомстве добавили, что решение в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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