2019-06-11T16:38:01+03:00
Общество

РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019

Торжественное награждение призеров и победителей Спартакиады производственных коллективов города Ростова-на-Дону состоялось в минувшие выходные
Материал: пресс-служба РЭРЗ
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Фото: пресс-служба РЭРЗФото: пресс-служба РЭРЗ
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Соревнования по 16-ти видам программы проходили с 30 марта по 2 июня 2019 года. Участниками игр стали не профессиональные спортсмены, а трудящиеся предприятий города, увлеченные физической культурой и спортом. Всего 12 команд.

Для команды РЭРЗ, участвующей в Спартакиаде впервые, соревнования явились настоящим триумфом: в спортивных баталиях с большим отрывом от соперников заводчане завоевали первое общекомандное место.

- С первых дней состязаний работники РЭРЗ были настроены по-боевому, а командный дух наших игроков и их сплоченность стали главными факторами победы, - рассказывает участница соревнований Валерия Посохова. – Борьба была непростой, подчас на площадках разворачивались настоящие спортивные баталии, мы с первых же встреч столкнулись с сильными и опытными соперниками. Однако это не помешало нам достойно выступить и дало возможность почувствовать настоящий спортивный азарт. Победители примут участие в финальных соревнованиях Спартакиады Дона-2019, которые состоятся в июне в Таганроге.

Напомним, впервые Спартакиада Дона состоялась в 2014 году по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева, она является одним из самых массовых спортивных мероприятий области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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