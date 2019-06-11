Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-11T17:13:16+03:00

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«Хёндэ пикник» для гостей организует автосалон Hyundai Темп

Авто. Начало - в полдень. Желающих ждут на улице Западной, 37В. Участников обещают спасти от жары в прохладном шоу-руме с освежающими напитками, угостить вкусным шашлыком. Кроме того, гостей научат мастерить букеты из цветов и подарят призы за участие в интересных конкурсах. Конечно же, проведут увлекательный тест-драйв, на котором специалисты продемонстрируют инновационные и безопасные функции моделей бренда Hyundai и их преимущества.

Памятный сувенир получит каждый, кто запишется на тест-драйв любого автомобиля на официальном сайте автосалона https://hyundai-tempauto.ru/promo/picnic. Пройти его можно будет с 14 по 16 июня с 9:00 до 18:00. А, если после прохождения тест-драйва, вы приобретете любой автомобиль до 30 июня, то тонировка задних стекол — в подарок. Затемнение плёнки на ваш выбор!

Спешите! Регистрация по этой акции будет закрыта 15 июня в 18.00. Подробности уточняйте по телефону +7(863) 268-88-88

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ИСТОЧНИК KP.RU