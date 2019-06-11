2019-06-11T17:26:51+03:00
Общество

Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей

Тем не менее, от проекта не отказываются
Илья БОГОМОЛОВ
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Губернатор Ростовской области оценил строительство метро в донской столице в 75-80 миллиардов рублей. Глава региона поделился с журналистами, что сейчас власти занимаются разработкой концепции метрополитена, а начало строительства запланировано на 2021 год.

Напомним, два месяца назад Василий Голубев заявил, что начать строительство подземки в Ростове собираются в ближайшие пять лет. Но речь шла не о классическом варианте метро, как в Москве, а о комбинированном сочетании тоннелей небольшого заглубления (16-22 метра) и наземного рельсового транспорта.

Ранее, в 2008 году, в городе было создано муниципальное управление "Метро Ростова", которое занялось формированием комплексной документации на проектирование первой очереди строительства. Но в начале подготовки к ЧМ-2018 этот проект сошел на нет, а ведомство было расформировано.

- Сейчас мы уже не говорим о строительстве глубокого метро — рассматриваем различные варианты, в том числе, это может быть скоростной легкорельсовый трамвай. Советуемся с Москвой, которая совершенно точно лидер в этом вопросе, — рассказал губернатор в интервью "РБК-Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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