Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Новочеркасский горсуд вынес обвинительный приговор четверым сотрудникам компании «Россервис», двумя руководителям и двум их подчиненным, которые оказались замешаны в контрабанде военной продукции.
Как сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ФСБ, которая занималась оперативной разработкой злоумышленников, новочеркасская фирма заключила госконтракт с предприятием российского ОПК на выполнение капремонта приборов радиационной и химической разведки — при том, что соответствующей лицензии у нее на это не имелось (как пропустили такой важный момент специалисты службы безопасности и ответственные за исполнение контракта сотрудники предприятия оборонно-промышленного комплекса, большой, кстати, вопрос).
А для этого нужны были, соответственно, комплектующие. Вот их-то поставку из-за границы предприимчивый коммерческий директор, получив одобрение своего шефа, через своих подчиненных и наладил. Фишка заключалась в том, что необходимые детали для секретных приборов поставлялись в Россию под видом демилитаризованных, то есть — гражданских.
Все четверо фигурантов были признаны виновными по статье «Контрабанда»: организатор преступной схемы получил реальный срок — 5,5 лет, остальные трое — по четыре года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU