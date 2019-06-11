На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-11T18:06:23+03:00

В X веке она была завоевана князем Святославом Игоревичем, а семьдесят лет назад ее остатки были затоплены при наполнении искусственного водоема

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В ходе съемок документального фильма в рамках проекта «Великие реки России» исследователи обнаружили на дне Цимлянского водохранилища остатки древнего поселения.

- Мы пригласили своих друзей-вололазов, а затем отснятый материал направили в Российскую академию наук, где эксперты сказали, что это, с большой степенью вероятности, затопленное в 1952-м, при наполнении искусственного водоема, хазарский город-крепость Саркел, - рассказал в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону продюсер проекта и председатель наблюдательного совета Русского океанографического общества Андрей Подколзин.

То, что в РАН идентифицировали именно так, пояснил он, объясняется тем, что в свое время, по приглашению хазаров, город строили в 834-837 годах византийцы, которые использовали при этом специальный кирпич. Так вот, стену как раз из такого материала и нашли водолазы. Теперь в середине лета в Ростовскую область прибудет уже экспедиция РАН, чтобы детально все изучить.

Добавим, что крепость Саркел была разрушена русским князем Святославом Игоревичем, после чего город отстроился заново, получив название Белая Вежа, но уже в середине 12-го века его вновь разгромили — на этот раз уже половцы, и тогда местное население покинуло его уже навсегда.

В советское время археологи дважды брались за изучение древней крепости - сначала еще до Великой Отечественной, затем уже после войны, однако раскопки так и не были завершены окончательно.

ИСТОЧНИК KP.RU