2019-06-11T18:23:12+03:00
Общество

В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор

Наличку успел лже-специалист уже потратил, а вот продать бытовую технику не успел
Александр СТЕПАНОВ
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Злоумышленника удалось оперативно задержать. Фото: ГУ МВД по РО.Злоумышленника удалось оперативно задержать. Фото: ГУ МВД по РО.
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В Таганроге ловкач развел на деньги и лишил телевизора местную жительницу, которая, к слову, сама отдала ему и то, и другое, приняв за специалиста по ремонту бытовой техники.

- Ситуация, на самом деле, была банальной: у женщины сломался телевизор, и она, увидев объявление, обратилась к «специалисту», - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Отдала шесть тысяч рублей в качестве аванса и принялась ждать, пока же ей отремонтируют аппарат.

Но так и не дождалась: сначала «мастер» все откладывал и переносил сроки, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Тогда, поняв наконец, что ее обманули, она написала заявление в полицию.

- Лже-ремонтника вычислили и задержали оперативники угрозыска, им оказался 33-летний таганрожец, - отметили в главке МВД. - Правда, деньги он уже успел спустить на свои нужды, а вот телевизор — нет, его вернули законной владелице.

А злоумышленнику грозит теперь до пяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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