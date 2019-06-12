СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-12T09:31:10+03:00

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В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа. На сегодняшний день она построена на 97 процентов. Об этом сообщили во время выездного заседания постоянной комиссии ГорДумы.

В здании школы уже практически все готово к монтажу и наладке необходимого оборудования, а вот благоустроительные работы еще продолжаются. Идет подготовка под укладку покрытия на одной из спортплощадок с тренажерами (другая – большая с воротами и баскетбольными щитами - уже готова «под ключ»). У строителей срок сдачи объекта - 1 декабря, но подрядчик уверяет, что они должны успеть к началу учебного года.

Еще одна школа откроется в микрорайоне «Красный Аксай». Она рассчитана на 1100 мест. Здесь работы идут также с заметным опережением графика. Обещают, что все строительно-монтажные и отделочные работы будут завершены к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU