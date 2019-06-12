2019-06-12T09:31:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа

Она рассчитана на 1340 учеников
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Новая школа в Суворовском. Фото: rostov-gorod.ruНовая школа в Суворовском. Фото: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа. На сегодняшний день она построена на 97 процентов. Об этом сообщили во время выездного заседания постоянной комиссии ГорДумы.

В здании школы уже практически все готово к монтажу и наладке необходимого оборудования, а вот благоустроительные работы еще продолжаются. Идет подготовка под укладку покрытия на одной из спортплощадок с тренажерами (другая – большая с воротами и баскетбольными щитами - уже готова «под ключ»). У строителей срок сдачи объекта - 1 декабря, но подрядчик уверяет, что они должны успеть к началу учебного года.

Еще одна школа откроется в микрорайоне «Красный Аксай». Она рассчитана на 1100 мест. Здесь работы идут также с заметным опережением графика. Обещают, что все строительно-монтажные и отделочные работы будут завершены к концу июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке
Жителям Чистоозерного, которые пострадали от взрыва газа, купят новые квартиры
Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом
В Ростове-на-Дону жители трех районов останутся без горячей воды
Власти Ростова-на-Дону начали снос самозастроя
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников