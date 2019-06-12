2019-06-12T10:42:42+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону начали снос самозастроя

В списке свыше 60 объектов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Текучева снесли строящийся домНа Текучева снесли строящийся домФото: Александр СТЕПАНОВ
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В Ростове-на-Дону чиновники заявили о начале сноса самозастроя. Накануне, 11 июня, было разрушено здание на улице Текучева, которое не только было построено без разрешений, но, как утверждают специалисты, угрожало безопасности ростовчан. Застройщиков уже приговорили к реальному сроку за мошенничество, а вот покупателям квартир в этом доме никто денег не вернул.

В администрации подчеркивают, что начинается планомерный снос подобных объектов, в частности, планируется демонтировать еще три здания - в Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Всего в реестре 63 адреса, большая часть которых - многоквартирные жилые дома и магазины.

Напомним, в мае губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу. Громкое заявление прозвучало во время заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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