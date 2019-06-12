2019-06-12T10:55:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жители трех районов останутся без горячей воды

Теплосети начнут гидравлические испытания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Жители трех районов останутся без горячей водыЖители трех районов останутся без горячей водыФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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С 17 июня в Ростове-на-Дону начнут отключать подачу горячей воды жителям Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Причина - начало второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей.

- С 15 по 16 июня ресурсоснабжающие организации охладят теплоноситель до температуры 35-40 градусов, а с 17 по 22 июня будут постепенно увеличивать давление в трубопроводах до 1,25 от рабочего, - говорится в сообщении администрации города. - Таким образом проявятся участки тепловых сетей со сниженной надежностью.

Учитывая большие возмущения жителей Северного, Западного и центра Ростова-на-Дону, которые в мае остались без горячей воды на продолжительное время, в администрации напоминают, что, согласно СанПин, «отключение...во время проведения данных профилактических работ может достигать 14 суток».

Известно, что с 17 июня, горячая вода перестанет поступать в жилые дома в границах: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – Королева – Космонавтов – Волкова (СЖМ); ЛелюшенкоМироноваДуменко; Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – ШеболдаеваЛенина – Профинтерна – Я. ГаланаЛаринаПогодинаНариманова – Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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