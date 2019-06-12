2019-06-12T11:27:45+03:00
Общество

Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом

Он рассчитан на 300 человек в сутки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Проект комплекса. Фото: http://rostov-gorod.ruПроект комплекса. Фото: http://rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

В Ростове в 2020 году появится первый комплекс трасс для занятий велоспортом - ВМХ и велоспортом - маунтинбайк. Учитывая специализацию, он будет находиться в левобережной части города, которую позиционируют как спортивно-развлекательную.

- Строительства объекта ведется на площади порядка 54,6 тыс. кв. м, - рассказали в администрации города. - Комплекс будет состоять из специализированных трасс для занятий велоспортом-ВМХ, велоспортом-маунтинбайк и скейтпарка.

На территории также будет построено здание раздевалок и душевых. Ожидается, что спортивный комплекс будут посещать ежедневно около 300 человек, в нем смогут тренироваться до 150 спортсменов.

Проект комплекса. Фото: http://rostov-gorod.ru

Проект комплекса. Фото: http://rostov-gorod.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке
Жителям Чистоозерного, которые пострадали от взрыва газа, купят новые квартиры
В Ростове-на-Дону жители трех районов останутся без горячей воды
Власти Ростова-на-Дону начали снос самозастроя
В Ростове-на-Дону к 1 сентября в Суворовском откроется новая школа
В Таганроге мошенник под видом ТВ-мастера похитил у женщины и деньги, и телевизор
На дне Цимлянского водохранилища обнаружили древнюю хазарскую крепость Саркел
Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме
Предприниматели из Ростовской области отправились в колонию за контрабанду военной продукции
Губернатор оценил строительство метро в Ростове-на-Дону в 80 млрд рублей
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину, который шел по рельсам в наушниках
Тест-драйв, подарки и шашлык: Ростовчан приглашают на «Хёндэ пикник»
В Ростовской области арестовали женщину, по чьей вине в аварии погибла мать с ребенком
РЭРЗ стал лидером муниципального этапа Спартакиады Дона-2019
Энергоблок №4 Ростовской АЭС с момента запуска выработал первые 10 млрд кВтч
В Ростовской области ветврач 1,5 года получал зарплату, пока подчиненные за него работали
В Ростовской области на границе таможенники задержали пять тысяч книг и визиток
Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников