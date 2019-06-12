Проект уже показали: на Гребном канале построят комплекс для занятий велоспортом
В Ростове в 2020 году появится первый комплекс трасс для занятий велоспортом - ВМХ и велоспортом - маунтинбайк. Учитывая специализацию, он будет находиться в левобережной части города, которую позиционируют как спортивно-развлекательную.
- Строительства объекта ведется на площади порядка 54,6 тыс. кв. м, - рассказали в администрации города. - Комплекс будет состоять из специализированных трасс для занятий велоспортом-ВМХ, велоспортом-маунтинбайк и скейтпарка.
На территории также будет построено здание раздевалок и душевых. Ожидается, что спортивный комплекс будут посещать ежедневно около 300 человек, в нем смогут тренироваться до 150 спортсменов.
Проект комплекса. Фото: http://rostov-gorod.ru
ИСТОЧНИК KP.RU