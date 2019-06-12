Жителям Чистоозерного, которые пострадали от взрыва газа, купят новые квартиры

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-12T11:42:33+03:00

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Из бюджета Ростовской области выделено почти 24 млн рублей на приобретение жилья жителям Чистоозерного, чей дом пострадал во время взрыва газа.

- Собственники всех 16 квартир должны будут въехать в новое жилье до конца этого года, - сообщает правительство донского региона.

Напомним, при взрыва газа 12 мая погибли два человека, еще четверо пострадали. Сам дом получил сильные повреждения. По заключению специальной комиссии, он восстановлению не подлежит.

Сразу после ЧП из резервного фонда было выделено 4 млн 221,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации. В соответствии с документом семьи погибших получили по 1 млн рублей, а также пособие на погребение.

Причины взрыва еще устанавливаются. - В марте нынешнего года в двухэтажном многоквартирном доме был проведен поквартирный осмотр газового оборудования и его опрессовка, а также проверка подводящих газовых сетей, - пояснили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU