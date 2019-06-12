В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-12T11:54:22+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение об утверждении обвинительного заключения в отношении уже бывший заведующей наркологическим диспансером города Шахты. Она попалась на взятке.

- По версии следствия, в начале января 2019 года в наркологический диспансер была госпитализирована местная жительница, - рассказали в надзорном ведомстве. - Ее супруг обратился к заведующей с просьбой оказания квалифицированной медицинской помощи, поскольку женщина пожаловалась на невнимательное отношение к ней со стороны персонала.

Выслушав просьбу, обвиняемая согласилась пойти навстречу, но за 40 тысяч рублей. Возмущенный мужчина сделал вид, что согласился, а сам обратился в правоохранительные органы. Была разработана спецоперация, во время которой заведующую взяли с поличным. Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU