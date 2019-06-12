В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку
Блогер Гаспар Авакян, которого в социальных сетях часто называли «Автобэтменом» за борьбу с нарушителями закона в погонах, объявил голодовку. Находясь в следственном изоляторе по подозрению в преступлении, он полностью отказался от еды.
- Встречался с Гаспаром в условиях следственного изолятора, - рассказал на своей странице один из защитников Денис Надеин. - За время, которое Гаспар находится под стражей, он потерял в весе около 6 кг, объявил голодовку, пьет воду, но не падает духом, не унывает, всем, кто его поддерживает, передает слова благодарности.
Напомним, согласно официальному сообщению, Гаспар подозревается в трех эпизодах вымогательства.
- По версии следствия, 2018-2019 годах подозреваемый совершил вымогательство денежных средство у директора актошколы и двух сотрудников полиции под угрозой распространения в отношении них компрометирующих сведений широкому круг лиц, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.
«Автобэтмен» свою вину не признает, утверждает, что его "подставили" сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU