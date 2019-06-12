В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-12T12:27:15+03:00

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Блогер Гаспар Авакян, которого в социальных сетях часто называли «Автобэтменом» за борьбу с нарушителями закона в погонах, объявил голодовку. Находясь в следственном изоляторе по подозрению в преступлении, он полностью отказался от еды.

- Встречался с Гаспаром в условиях следственного изолятора, - рассказал на своей странице один из защитников Денис Надеин. - За время, которое Гаспар находится под стражей, он потерял в весе около 6 кг, объявил голодовку, пьет воду, но не падает духом, не унывает, всем, кто его поддерживает, передает слова благодарности.

Напомним, согласно официальному сообщению, Гаспар подозревается в трех эпизодах вымогательства.

advokat_nadein Голодовка в СИЗО Гаспар под стражей

- По версии следствия, 2018-2019 годах подозреваемый совершил вымогательство денежных средство у директора актошколы и двух сотрудников полиции под угрозой распространения в отношении них компрометирующих сведений широкому круг лиц, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

«Автобэтмен» свою вину не признает, утверждает, что его "подставили" сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU