2019-06-12T15:12:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В среду, 12 июня, в службы экстренного реагирования поступило сообщение о возгорании в частном двухэтажном доме, расположенном по переулку Ученический (район Привокзальной площади).

- На место выехали пять расчетов, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении участвовали 20 человек.

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Сгорел дом на Ученическом переулке 196 в районе Гвардейской площади.
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Локализовать, а затем и ликвидировать огонь удалось в течение десяти минут. Но дом поврежден сильно - на площади 100 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал, вскоре к работе приступят дознаватели, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Напомним, в минувшие выходные на набережной Ростова горел известный ресторан. Процесс тушения осложнялся тем, что эпицентр пожара находился со стороны реки — соответственно, у огнеборцев просто физически не удавалось подобраться со своими машинами ближе. Пришлось задействовать специальный катер МЧС, с помощью которого и удалось справиться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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