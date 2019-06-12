В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме
В среду, 12 июня, в службы экстренного реагирования поступило сообщение о возгорании в частном двухэтажном доме, расположенном по переулку Ученический (район Привокзальной площади).
- На место выехали пять расчетов, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В тушении участвовали 20 человек.
Локализовать, а затем и ликвидировать огонь удалось в течение десяти минут. Но дом поврежден сильно - на площади 100 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал, вскоре к работе приступят дознаватели, которым предстоит выяснить причину возгорания.
Напомним, в минувшие выходные на набережной Ростова горел известный ресторан. Процесс тушения осложнялся тем, что эпицентр пожара находился со стороны реки — соответственно, у огнеборцев просто физически не удавалось подобраться со своими машинами ближе. Пришлось задействовать специальный катер МЧС, с помощью которого и удалось справиться с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU