2019-06-12T17:43:18+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону обокрал друга, когда тот заснул

Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Советском районе Ростова-на-Дону задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в краже, согласно официальной версии, он обокрал собственного друга.

- Оперативники выяснили, что злоумышленник со своим знакомым распивал спиртные напитки, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - После того как хозяин квартиры уснул, мужчина забрал деньги и скрылся. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Известно, что ранее подозреваемый попадался на подобных преступления и уже имеет судимость, теперь ему грозит снова оказаться за решеткой. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Красносулинском районе местные жители (двое – 43-летние и 23-летний) демонтировали решетку с дачного дома и похитили из него металлические изделия. Украденное они сдали в пункт металлоприема, а деньги потратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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