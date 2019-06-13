Маяк в Мержаново - платный: жители Ростовской области жалуются на цену за проход на берег

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-13T08:31:40+03:00

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Соцсети негодуют - знаменитый киношный маяк в Мержаного (на берегу Таганрогского залива Азовского моря) стал платным для посещения. Сообщение об этом появилось в одном из пабликов Ростова.

- Вот и до Мержаново добрались, - написал один из пользователей. - Вход платный - 70 рублей с носа. Такие дела.

Он выложил фото вывески базы отдыха, которая открылась рядом с маяком. На ней обозначен вход на территорию (70 рублей, детям до 140 см - бесплатно) и расценки на беседки. Жители области, естественно, возмутились в комментариях такому положению дел, хотя многие высказались за то, чтобы бутафорский маяк вообще был снесен.

Ранее "КП" сообщала, что на берегу возле киношной декорации действительно строится частная база отдыха с платным входом на территорию. Но при этом проход к маяку останется свободным, если любители красивых фото обойдут огороженную забором землю.

Добавим, что вчера, в День России, был показан первый эпизод сериала "Смотритель маяка", для которого как раз и построили данные декорации.

ИСТОЧНИК KP.RU