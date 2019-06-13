2019-06-13T09:53:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону День России отметили 25 тысяч человек

В мэрии посчитали, сколько ростовчан пришли на народные гуляния
Ольга ГОПАЛО
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В мэрии посчитали, сколько ростовчан пришли на народные гуляния.В мэрии посчитали, сколько ростовчан пришли на народные гуляния.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону с размахом отметили День России. В мэрии города подсчитали, что в общей сложности народные гуляния в этот праздничный день посетили больше 25 тысяч человек. Ростовчан и гостей города развлекали во всех донских парках, где были организованы концерты лучших творческих коллективов, праздничные викторины с призами и подарками.

По словам чиновников, самым грандиозным стал концерт, организованный на Фонтанной площади. Там же наградили победителей соревнований, призеров олимпиад и отличников. Также много гуляющих собрал парк Левобережный, где прошла зарядка с олимпийским Чемпионом Вартресом Самургашевым, гости увидели представление театра на ходулях и шоу мыльных пузырей.

Завершился вечер праздничным фейерверком, который раскрасил небо над ростовом яркими красками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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