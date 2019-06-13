2019-06-13T10:07:56+03:00
Общество

«Куколка»: Поклонники обсуждают фото в обтягивающем платье Виктории Лопыревой на Ибице

Модель поделилась атмосферным снимком
ГОШЕВ Игорь
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Модель поделилась атмосферным снимком. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Модель поделилась атмосферным снимком. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Молодая мама - не приговор, именно это демонстрирует своим подписчикам самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Казалось бы, только в феврале этого года модель родила малыша, но уже с головой окунулась в работу.

На этот раз Виктория поделилась атмосферным снимком, который, если верить геолокации ее Инстаграм, был сделан на Ибице. На нем Виктория стоит на фоне морского пейзажа в ультра ярком платье, выгодно подчеркивающем фигуру модели. Подписчики не смогли пойти мимо такой красоты, чтобы не прокомментировать увиденное: «Фигурка Яд», «Куколка», «Какая Вы красивая!», «Какие яркие цвета» и «Аккуратнее там на Ибице».

lopyrevavikalopyrevavika
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- Вы такая красивая и уверенная в себе! - похвалила модель одна из подписчиц.

- Виктория, на вас тоже напала французская мода «желтые жилеты»!? - поинтересовался другой.

- У меня такой же сарафан, - рассмотрела третья, но после добавила: «только, наверное, не такой крутой марки».

Всего за несколько часов снимок роскошной блондинки набрал больше 33 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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