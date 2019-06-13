2019-06-13T10:21:24+03:00
Спорт

«А игрушки здесь причем?»: Королева брасса Юлия Ефимова на фоне бассейна оригинально поздравила с Днем России

Подписчики похвалили спортсменку за патриотизм
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики похвалили спортсменку за патриотизм. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Подписчики похвалили спортсменку за патриотизм. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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В Интернете обсуждают фото лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой. Красавица-спортсменка решила поздравить своих подписчиков и россиян с одним из главных праздников страны - Днем России.

С российским триколором в руках Юлия стоит на фоне бассейна в спортивном костюме, а рядом с ней на пьедестале два плюшевых мишки с медалями на шее. Подписчики оценили увиденное, поставив почти десять тысяч лайков под снимком. Многие писали: «Юля, молодец!», «Гордимся» и «Наша королева брасса». Правда, некоторые спросили: «А игрушки здесь причем?».

pryanya93pryanya93
С Днём России!
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Напомним, Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области. За свой бойцовский характер и талант ее обожают поклонники по всему миру. Кроме этого, многие отмечают ее красоту, а сама она часто участвует в различных фотосессиях. В Инстаграм у Ефимовой 138 тысяч подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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