«А игрушки здесь причем?»: Королева брасса Юлия Ефимова на фоне бассейна оригинально поздравила с Днем России
В Интернете обсуждают фото лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой. Красавица-спортсменка решила поздравить своих подписчиков и россиян с одним из главных праздников страны - Днем России.
С российским триколором в руках Юлия стоит на фоне бассейна в спортивном костюме, а рядом с ней на пьедестале два плюшевых мишки с медалями на шее. Подписчики оценили увиденное, поставив почти десять тысяч лайков под снимком. Многие писали: «Юля, молодец!», «Гордимся» и «Наша королева брасса». Правда, некоторые спросили: «А игрушки здесь причем?».
Напомним, Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области. За свой бойцовский характер и талант ее обожают поклонники по всему миру. Кроме этого, многие отмечают ее красоту, а сама она часто участвует в различных фотосессиях. В Инстаграм у Ефимовой 138 тысяч подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU