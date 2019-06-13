«На каблуках по пляжу?»: Хейтеры раскритиковали фото футболиста Дмитрия Тарасова, целующегося с третьей женой

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-13T10:34:21+03:00

Анастасия регулярно публикует фото, которые задают летнее настроение поклонникам на целый день. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Некоторые решили, что для прогулок по песку модель выбрала не слишком удобную обувь

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов вывез свою супругу и дочь на отдых в Турцию. Откуда его супруга Анастасия регулярно публикует фото, которые задают летнее настроение поклонникам на целый день. Один из таких снимков - фото целующихся мужа и жены, которые сидят на лавочке-качели.

- Love is... когда мечты и желания любимого человека важнее всего на свете, - подписала трогательный снимок Анастасия Тарасова.

Но многих привлекла не романтичная атмосфера, а наряд, который выбрала модель для прогулок.

- Набрала попкорна и жду комментариев насчет туфель, - написала одна из подписчиц.

И они, как водятся, не заставили себя долго ждать.

- Вы меня ПРОСТИТЕ, но на каблуках и по пляжу?! - задала тон дискуссии одна из комментаторов.

Но все же поклонников пары оказалось больше: «Даже если бы на коньках, какая разница», «Кому какая разница кто в чем? Им удобно и ладно», «Красивая пара и очень живая фотография» и «Какая же Вы хорошенькая для него, повезло ему».

ИСТОЧНИК KP.RU