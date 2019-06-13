СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-13T10:46:55+03:00

Не пропустите! Продолжается запись ростовчан в тур по автосалонам города Фото: Андрей КАРА

Выбираете автомобиль? Думаете, когда выгоднее всего покупать машину? «Тур по автосалонам Ростова» подскажет лучшие варианты

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Лето – это не только сезон отпусков и отдыха, это также то время, когда автомобили продаются по льготным ценам. В июне автосалоны устраивают для покупателей множество выгодных акций и бонусных программ, которые позволяют купить авто значительно дешевле, чем в сентябре.

«Комсомольская правда» проводит регистрацию на уникальный «Тур по автосалонам Ростова», который позволит вам узнать лучшие ценовые предложения на самые популярные марки авто.

Эта бесплатная экскурсия пройдет 22 июня. На комфортабельном автобусе вы проедете сразу по ПЯТИ автосалонам Ростова. И познакомитесь с модельным рядом марок: Kia, Renault, Hyundai, Skoda, Volkswagen.

Специалисты автосалонов расскажут вам о новинках автопрома, акциях и условиях кредитования. В салонах вы протестируете понравившиеся автомобили и, возможно, сразу станете их владельцами!

Для участников тура:

- Специальные выгоды

- Скидки на автомобили в наличии

- Сервисные пакеты в подарок

- Кредит на льготных условиях

- Специальный тариф по страхованию

- Возможность провести тест-драйв всей семьей

- Увеличенные преимущества при сдаче автомобиля в трейд-ин

Не проспите это уникальное предложение!

1. Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.

2. Позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU