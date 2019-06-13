«Ангел в белом»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько хорошеет день ото дня

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-13T10:55:55+03:00

Подписчики задаются вопросом: почему красавица так часто примеряет белое? Фото: Инстаграм Алины Санько.

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Поклонники пророчат скорую свадьбу «Мисс Россия-2019» Алине Санько из города Азова Ростовской области. Многие заметили, что новоиспеченная красавица, ставшая известной на весь мир после того, как получила главную корону страны, хорошеет не по дням, а по часам.

Кроме того, для своих фотосессий Алина примеряет, в основном, белые платья. Что и натолкнуло поклонников на мысль, что девушка готовится к замужеству. Хотя сразу после конкурса дончанка заявила, что ее сердце свободно.

Но другие подписчики остудили пыл желающих поскорее выдать замуж самую красивую девушку страны, отметив что ей просто идет этот цвет и назвали ее «Ангел в белом».

ms.alinasanko Самого чудесного и плодотворного дня, милые!

Не обошлось и без десятков восторженных комментариев в духе: «Красивое фото», «Красавица!», «Великолепная!», «Загляденье», «Алиночка, красивая какая, глаз не оторвать» и «Вы такая красавица!».

Сама же Алина под фото пожелала поклонникам: «Самого чудесного и плодотворного дня! Наслаждайтесь и радуйтесь жизни!».

ИСТОЧНИК KP.RU