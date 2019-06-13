«Ангел в белом»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько хорошеет день ото дня
Поклонники пророчат скорую свадьбу «Мисс Россия-2019» Алине Санько из города Азова Ростовской области. Многие заметили, что новоиспеченная красавица, ставшая известной на весь мир после того, как получила главную корону страны, хорошеет не по дням, а по часам.
Кроме того, для своих фотосессий Алина примеряет, в основном, белые платья. Что и натолкнуло поклонников на мысль, что девушка готовится к замужеству. Хотя сразу после конкурса дончанка заявила, что ее сердце свободно.
Но другие подписчики остудили пыл желающих поскорее выдать замуж самую красивую девушку страны, отметив что ей просто идет этот цвет и назвали ее «Ангел в белом».
Не обошлось и без десятков восторженных комментариев в духе: «Красивое фото», «Красавица!», «Великолепная!», «Загляденье», «Алиночка, красивая какая, глаз не оторвать» и «Вы такая красавица!».
Сама же Алина под фото пожелала поклонникам: «Самого чудесного и плодотворного дня! Наслаждайтесь и радуйтесь жизни!».
ИСТОЧНИК KP.RU