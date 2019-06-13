«Полнит очень»: Подписчики не оценили модный образ жены Дмитрия Диброва

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-13T11:08:59+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва продемонстрировала поклонникам новый образ. Красавица в своем Инстаграм опубликовала фото в брючном костюме, которое подписала так:

- Как вам подбор? Очень долго искала подходящий. Красный - мой цвет! Согласны?

Многие поддержали выбор многодетной матери: «Очень гармонично смотрится!».

Но были и те, кто все же высказал иное мнение, их оказалось большинство: «Все-таки красный не всегда означает «красивый»», «Костюм полнит очень. Цвет хороший и насыщенный» и «Не хочу обидеть, но за ним Вас не видно».

polinadibrova Очень долго искала подходящий. Красный - Мой цвет! Согласны?

Однако подборка фото модели набрала сотни лайков. Надо сказать, что Полина часто балует поклонников шикарными образами и спрашивает совета. Кроме того, в перерывах между воспитанием троих детей, она еще умудряется заниматься собой, танцами и даже боксом.

ИСТОЧНИК KP.RU