СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-13T11:16:28+03:00

Выясняем, где и когда 14 июня в Ростове-на-Дону будут отключать свет

Изменить размер текста: A A

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 июня 2019: где и когда. Как рассказали коммунальщики, в пятницу также планируют плановые отключения электроэнергии, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций с будущем. Без любимых телепередач останутся домохозяйки и пенсионеры, которые живут в некоторых домах Александровки, Северного и Западного жилых массивов донской столицы.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 14 июня*

с 09:00 до 12:00:

- ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12 Декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24

с 09:00 до 16:00:

- ул. Зорге 56/1, 56; ул. Содружества 35/2

с 09:00 до 17:00:

- ул. Капустина 16, 16Б, 18/1, 18/3

с 10:00 до 12:00:

- ул. 40 Лет Победы 308, 308/2,308/3,308/6,310,310/1,310/3,312,312/1,312/2,312/3,314/3; ул. Краеведческая 13,15

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU