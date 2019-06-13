2019-06-13T11:34:23+03:00
Общество

Профессор ЮФУ прочел лекции в ведущих математических институтах Европы

Научно-образовательное сотрудничество с вузами Хельсинки будет продолжено
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Лекции в ведущих математических институтах Европы прочел профессор Южного федерального университета, руководитель Регионального математического центра Алексей Карапетянц.

Вначале он побывал в Финляндии. Там в программу его визита входило посещение математического департамента университета Хельсинки, где донской ученый прочел курс открытых лекций по эллиптическим уравнениям в частных производных, а также принял участие в научном семинаре. На нем были представлены результаты недавних исследований в рамках программы Фулбрайта. Сообщается, что научно-образовательные мероприятия посетили обучающиеся, преподаватели и научные сотрудники департамента математики. А одним из результатов визита стала договоренность о дальнейшем научно-образовательном сотрудничестве между региональным научно-образовательным математическим центром ЮФУ и математическим департаментом университета Хельсинки. Кроме того, Алексей Карапетянц выступил с лекцией и в городе Стокгольме по тематике операторов ХаусдорфаБерезина. А также принял участие в семинаре по анализу, который проводился совместно Королевским технологическим институтом и Университетом Стокгольма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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