Получить банковскую гарантию помог Гарантийный фонд

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-13T11:36:40+03:00

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Общество с ограниченной ответственностью "Строй Комплекс Сервис" действует на строительном рынке более 13 лет, выполняя строительно-монтажные работы. Для выполнения очередного контракта потребовалась банковская гарантия в качестве обеспечения возврата аванса по договору подряда. Гарантию предоставил ПАО КБ "Центр-Инвест", а поручителем по ней в размере 50% от суммы гарантии выступил Гарантийный фонд Ростовской области.

- Спрос на банковские гарантии существует, но за поручительством обращаются не всегда, только в случае, если другого варианта нет, - пояснил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – В текущем году это первое обращение в Фонд за поручительством для договора банковской гарантии. Чтобы заинтересовать предприятия, мы снизили ставку вознаграждения по данному продукту – сейчас она составляет 0,75% от суммы поручительства. В настоящий момент работаем над упрощением процедуры поручительства по этому виду обеспечиваемых обязательств.»

Гарантийный фонд Ростовской области заключил соглашения с 15-ю банками по программе предоставления поручительств для оформления договоров банковской гарантии. Список банков-партнёров и условия предоставления поручительства на сайте http://dongarant.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU