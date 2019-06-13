В Ростовской области Роспотребнадзор прикрыл сайт по продаже табачной продукции

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-13T12:52:17+03:00

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В Ростовской области внимание специалистов регионального Управления Роспотребнадзора привлек один из Интернет-сайтов. На нем, как уверяют в ведомстве, осуществлялась деятельность по продаже табачной продукции известных марок российского и импортного производства с доставкой в регионы России. При этом, информация на сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют.

- На вышеуказанном сайте размещается информация о намерении заключить притворную сделку с целью прикрыть незаконную продажу табачной продукции, в том числе в ночное время и несовершеннолетним, - говорят в Управлении. - Сайт привлекает к себе внимание, побуждает к приобретению табачной продукции указанием ассортимента, цены и условий доставки.

В итоге, специалисты отправились в суд, который и встал на сторону надзорного ведомства. По мнению экспертов, сайт содержит информацию, запрещенную законодательством РФ к размещению указанным способом, следовательно должен прикрыт или сменить контент.

ИСТОЧНИК KP.RU