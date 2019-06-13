В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-13T14:06:28+03:00

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В Ростовской области выросли объемы выдачи ипотеки. Об этом рассказали в ПАО ВТБ, озвучив статистику с января по март этого года. За это время банк нарастил объемы ипотечных продаж до 2,3 миллиарда рублей. Это на 43% больше, чем за тот же период 2018-го. При этом число выданных кредитов выросло почти на 50%, а ипотечный портфель банка стал больше на 4%, превысив отметку в 25,3 млрд рублей.

Известно, что более половины выдач пришлось на готовое жилье. Увеличилась и средняя сумма кредита - до 1,8 млн рублей. При том, что средний срок займа составляет 15 лет, большинство заемщиков стараются погасить ипотеку быстрее – за семь лет.

По данным специалистов, стабильный спрос наблюдается на программу «Больше метров – ниже ставка», распространяющуюся на объекты недвижимости от 65 кв. м и выше, а также на рефинансирование кредитов сторонних банков. Всего по ним жители Дона оформили займов на сумму свыше 200 млн рублей.

- Мы продолжаем вести курс по расширению продуктовой линейки и упрощению процедур оформления ипотечного кредита, учитывая потребности и предпочтения клиентов, - прокомментировал цифры управляющий банка ВТБ в РО Юрий Авдеев. - В конце апреля ВТБ, первый из банков, улучшил условия по ипотеке с господдержкой, сделав ее более доступной для семей с двумя и более детьми. Теперь базовая ставка по ней на весь срок кредита составляет 5% годовых. На мой взгляд, это станет серьезным стимулом для развития рынка жилищного кредитования. В наших планах – укрепить свои позиции в регионе и увеличить объемы ипотечных продаж на 56%.

К слову, в настоящее время кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 9,7%, а рефинансировать – от 10,1%. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заемщик», есть возможность снизить ставку по ипотечному кредиту в размере до 0,6 п.п.

ИСТОЧНИК KP.RU