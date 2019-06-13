Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-13T16:33:53+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, которое снял юный горожанин в районе садоводческого товарищества "Изумруд".

- От жары асфальт в Ростове превращается в жижу, - написал он.

Парень снял на телефон асфальт, на котором, как на мокрой земле, остаются следы от колес машин и обуви. На глазах у зрителей он отщипнул кусочек от дорожного покрытия, как будто это был мягкий пластилин. В комментариях под роликом горожане стали активно ругать дорожников и тех, кто выделяет им деньги ремонт улиц, за такой "качественный" асфальт.

От жары асфальт в Ростове превращается в жижу 13.6.2019 .Ростов-на-Дону Главный

- На роликах катаешь по городу - колеса втыкаются в эту жижу. Гоняешь постоянно на панике, чтобы не влезть в эту жвачку, - пишет ростовчанин Константин.

- Это не асфальт, а пластилин какой-то. У нас рядом с домом такое же покрытие. В жару обувь прилипает. Но настоящий шок был, когда в центре, на Буденновском я увидела такое же покрытие. Приличный участок дороги заделан этим пластилином, - добавила пользователь соцсети Елена.

Добавим, что в нынешние дни температура воздуха в Ростове достигает 32-34 градусов, если верить синоптикам. Жители донской столицы жалуются, что на улице гораздо жарче.

ИСТОЧНИК KP.RU