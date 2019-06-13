2019-06-13T16:33:53+03:00
Авто

Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт

Дорожное покрытие, больше похожее на пластилин, снял юных житель города
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, которое снял юный горожанин в районе садоводческого товарищества "Изумруд".

- От жары асфальт в Ростове превращается в жижу, - написал он.

Парень снял на телефон асфальт, на котором, как на мокрой земле, остаются следы от колес машин и обуви. На глазах у зрителей он отщипнул кусочек от дорожного покрытия, как будто это был мягкий пластилин. В комментариях под роликом горожане стали активно ругать дорожников и тех, кто выделяет им деньги ремонт улиц, за такой "качественный" асфальт.

От жары асфальт в Ростове превращается в жижу 13.6.2019 .Ростов-на-Дону Главный

- На роликах катаешь по городу - колеса втыкаются в эту жижу. Гоняешь постоянно на панике, чтобы не влезть в эту жвачку, - пишет ростовчанин Константин.

- Это не асфальт, а пластилин какой-то. У нас рядом с домом такое же покрытие. В жару обувь прилипает. Но настоящий шок был, когда в центре, на Буденновском я увидела такое же покрытие. Приличный участок дороги заделан этим пластилином, - добавила пользователь соцсети Елена.

Добавим, что в нынешние дни температура воздуха в Ростове достигает 32-34 градусов, если верить синоптикам. Жители донской столицы жалуются, что на улице гораздо жарче.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира
В Ростовской области Роспотребнадзор прикрыл сайт по продаже табачной продукции
Погода в Ростове-на-Дону на 14-16 июня 2019: в конце недели синоптики обещают дождь
В Ростовской области 22 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростове-на-Дону уничтожили больше тонны санкционированных апельсинов
Получить банковскую гарантию помог Гарантийный фонд
Профессор ЮФУ прочел лекции в ведущих математических институтах Европы
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 июня 2019: где и когда
«Полнит очень»: Подписчики не оценили модный образ жены Дмитрия Диброва
«Ангел в белом»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько хорошеет день ото дня
Не пропустите! Продолжается запись ростовчан в тур по автосалонам города
«На каблуках по пляжу?»: Хейтеры раскритиковали фото футболиста Дмитрия Тарасова, целующегося с третьей женой
«А игрушки здесь причем?»: Королева брасса Юлия Ефимова на фоне бассейна оригинально поздравила с Днем России
«Куколка»: Поклонники обсуждают фото в обтягивающем платье Виктории Лопыревой на Ибице
В Ростове-на-Дону День России отметили 25 тысяч человек
Маяк в Мержаново - платный: жители Ростовской области жалуются на цену за проход на берег
Житель Ростова-на-Дону обокрал друга, когда тот заснул
В Багаевском районе с базы отдыха украли два лодочных мотора и бензопилу
В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в частном доме
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону блогер Гаспар Авакян объявил голодовку
В Шахтах будут судить экс-заведующую наркологическим диспансером, которая попалась на взятке