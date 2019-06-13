В Ростовской области оператор «112» принял семимиллионый вызов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-13T18:35:03+03:00

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В Ростовской области оператор «Системы-112» принял семимиллионный вызов. Как сообщили в ведомстве, 11 июня в 14:07 очевидец сообщил о возгорании в роще в районе улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону. Сотрудники служб экстренного реагирования были на месте уже через 13 минут, они локализовали возгорание легкового автомобиля, который и стал причиной пожара.

- По нормативу на прием экстренного вызова оператору-112 дается восемь секунд и одна минута потребуется на то, чтобы подключить к вызову необходимые экстренные службы, - говорят в правительстве. - По единому номеру «112» можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную газовую бригаду и службу «Антитеррор».

Напомним, «Система-112» начала работу в сентябре 2016 года. Структура позволяет объединить диспетчерские, значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU