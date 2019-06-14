СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-14T10:03:59+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать свет 16-17 июня 2019. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать свет 16-17 июня 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 16-17 июня 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, плановые отключение электроэнергии запланированы и в воскресенье, 16 июня. Кроме того, продолжатся они и в начале будущей недели. Известно, что их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

16 июня с 09:00 до 17:00:

- ул. Цеховая 1-29,2-28; ул. Добролюбова 13-27,14-26; ул. Писарева 21; просп. Шолохова 16А; ул. Верхненольная 55-63,36-42; ул. Каяни 15«В», 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 22-38

17 июня с 09:00 до 14:00:

пер. Грибоедовский 2

17 июня с 09:00 до 17:00:

ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3

- ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Коласа 1-7, 2-8

- ул. Республиканская 136, ул. Зорге 15-17

ИСТОЧНИК KP.RU