В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о субсидиях на коммуналку

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-14T10:12:56+03:00

Звонить на горячую линию можно 14 июня с 14:00 до 16:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В пятницу, 14 июня, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена оплате за коммунальные услуги и субсидиям, которые могут быть выплачены отдельным жителям.

Известно, что ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития. Специаоисты будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00. Дозвонившись по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать: кому положена субсидия, каков ее размер, как ее правильно оформить, как и где получать, а также задать любые другие вопросы по теме.

Кроме того, в министерстве добавили, что плата за коммунальные услуги включает в себя и плату за обращение с твердыми коммунальными отходами. Поэтому у некоторых дончан тоже есть право на льготы (см.ниже у кого).

ВАЖНО!

Если вы уже стоите на учете в органах социальной защиты населения и получаете жилищные субсидии и меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, то обращение и предоставление дополнительных заявлений и документов для получения льготы на вывоз мусора не требуется.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (836) 234-00–99.

КОНКРЕТНО

Кто может получить компенсацию за вывоз мусора

- федеральные льготники – инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф;

- региональные льготники – ветераны труда и лица, приравненные к ним, ветераны труда Ростовской области, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, сельские бюджетники, многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU