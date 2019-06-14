Ростовские таможенники задержали контрабанду пиломатериалов на 77 миллионов рублей
У донских таможенников есть основания полагать, что из Ростовской области в Грузию контрабандой была вывезена крупная партия пиломатериалы. Вес груза составил больше пяти миллионов тонн, стоимость которого, по предварительным данным, составляет порядка 77,2 миллиона рублей.
Как рассказали в Южной оперативной таможне, речь идет коммерсантах, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе. Бизнесмены вывозили древесину в адрес двух грузинских компаний. Декларацию на товары они подали на на Азовский таможенный пост и в Департамент лесного хозяйства по ЮФО.
Однако позже выяснилось, что сведения о происхождении и добыче древесины были недостоверными. Дело в том, что указанная экспортирующими лес предпринимателями как производитель леса компания не подтвердила данные сведения.
В итоге, по факту контрабанды были возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU