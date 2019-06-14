СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-14T10:41:55+03:00

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Ограничение проезда в Ростове-на-Дону с 1 июля 2019: где и когда. Как рассказали в Департаменте автомобильных дорог, вначале второго летнего месяца для транспорта будет закрыт второстепенный проезд и организовано пешеходное движение по второстепенному проезду вдоль улица Мильчакова. Речь идет об участке от проспекта Стачки до улицы Жмайлова.

Движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Мильчакова остается без изменений. Кроме того, будет ограничено движение по переулку Ставскому - от улицы Профсоюзная до площади Восстания. Там будут ремонтировать дорогу.

С 1 июля на месяц ограничения ждут пешеходов по улице 20-летия Октября - от улицы Щербакова до улицы Курчатова. Там поочередно - то на южной, то на северной стороне будут ремонтировать тротуары.

И наконец, до конца лета будет прекращено движение транспортных средств по улице Лермонтовская - на участке от проспекта Буденновский до дома №48 по улице Лермонтовская. На время ограничения будет организован объезд по улице Тельмана, улице Красноармейская, а на участке на улице Лермонтовская - от переулка Островского до дома №46 по улице Лермонтовская будет организовано двустороннее движение. Причина неудобств - обустройство военного городка.

ИСТОЧНИК KP.RU