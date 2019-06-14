В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 13-летняя Анастасия Гришичкина

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-14T12:14:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Пропала 13-летняя Анастасия Гришичкина, которая 12 июня нынешнего года ушла из дома (Октябрьский район), после чего перестала выходить на связь. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

- Приметы Анастасии: на вид 13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, - говорится в официальном обращении полиции. - Есть особая примета - шрам на правой брови.

Последний раз, когда видели Анастасию, она была одета: джинсовые шорты, спортивная майка со знаками пожарного прикладного спорта, белые кроссовки с цветами.

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8-863-249-10-50, 8-909-429-50-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU