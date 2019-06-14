«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фотографий, которые опубликовала его супруга на своей странице в Инстаграм. Пара отдыхала в Турции, откуда балует подписчиков атмосферными снимками. На этот раз молодые парят в небе и позируют на катере в купальных костюмах.
- Море еды, море-моря, напитков и туц-туц-party вокруг, - пишет Анастасия Тарасова. - Очень много отдыхающих людей, но на сервисе это никак не отразилось.
Молодая женщина добавила, что их общей дочери очень понравилось: она целыми днями гуляла с бабушками по берегу моря и плескалась в нем и в бассейне.
Подписчики - в восторге от увиденного: «Как вы любите друг друга. Ваша любовь через экран телефона чувствуется», «Очень красивая пара», «Вы очень красивые: берегите друг друга», «Сладкая пара», «Боже, какие милые и счастливые» и «Какие же вы хорошие».
- Вот что нужно мужчине: он ценит не только красоту, но и внутреннее состояние, - написал один из поклонников.
- Настя - вы настоящая, - подытожил другой.
ИСТОЧНИК KP.RU