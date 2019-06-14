2019-06-14T12:56:37+03:00
Общество

«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой

Подписчики заметили, что их медовый месяц длится уже гораздо дольше
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фото, которые опубликовала его супруга. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фото, которые опубликовала его супруга. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
Изменить размер текста:

Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фотографий, которые опубликовала его супруга на своей странице в Инстаграм. Пара отдыхала в Турции, откуда балует подписчиков атмосферными снимками. На этот раз молодые парят в небе и позируют на катере в купальных костюмах.

- Море еды, море-моря, напитков и туц-туц-party вокруг, - пишет Анастасия Тарасова. - Очень много отдыхающих людей, но на сервисе это никак не отразилось.

Молодая женщина добавила, что их общей дочери очень понравилось: она целыми днями гуляла с бабушками по берегу моря и плескалась в нем и в бассейне.

kostenko.94kostenko.94
Turkey
52844 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики - в восторге от увиденного: «Как вы любите друг друга. Ваша любовь через экран телефона чувствуется», «Очень красивая пара», «Вы очень красивые: берегите друг друга», «Сладкая пара», «Боже, какие милые и счастливые» и «Какие же вы хорошие».

- Вот что нужно мужчине: он ценит не только красоту, но и внутреннее состояние, - написал один из поклонников.

- Настя - вы настоящая, - подытожил другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей
Стало известно название нового кладбища Ростова-на-Дону
«Пробили голову и выбросили в мусорный бак»: В Шахтах волонтеры спасают собаку
В Ростовской области детские лагеря оштрафовали на сто тысяч рублей
«Красная шапочка уже не та»: Ростовчане обсуждают фото ростовчанки с ведром на голове
«Фестиваль реки Дон» 15 июня 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий
«Марфа Васильевна из Ростова»: Хейтеры раскритиковали новую прическу «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Ты сломала систему»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала о своем любимом городе
«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне
В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 13-летняя Анастасия Гришичкина
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону с 1 июля 2019: где и когда
Ростовские таможенники задержали контрабанду пиломатериалов на 77 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о субсидиях на коммуналку
Отключение света в Ростове-на-Дону 16-17 июня 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону опасаются роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией
ЛЕТО В «ОПТИК ЧУЕВ»: акция «День медика», конкурс «Люди в черном», промокоды и другие подарки!
В Ростовской области оператор «112» принял семимиллионый вызов
Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира