«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-14T12:56:37+03:00

Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фото, которые опубликовала его супруга. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

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Поклонники футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова в восторге от фотографий, которые опубликовала его супруга на своей странице в Инстаграм. Пара отдыхала в Турции, откуда балует подписчиков атмосферными снимками. На этот раз молодые парят в небе и позируют на катере в купальных костюмах.

- Море еды, море-моря, напитков и туц-туц-party вокруг, - пишет Анастасия Тарасова. - Очень много отдыхающих людей, но на сервисе это никак не отразилось.

Молодая женщина добавила, что их общей дочери очень понравилось: она целыми днями гуляла с бабушками по берегу моря и плескалась в нем и в бассейне.

Подписчики - в восторге от увиденного: «Как вы любите друг друга. Ваша любовь через экран телефона чувствуется», «Очень красивая пара», «Вы очень красивые: берегите друг друга», «Сладкая пара», «Боже, какие милые и счастливые» и «Какие же вы хорошие».

- Вот что нужно мужчине: он ценит не только красоту, но и внутреннее состояние, - написал один из поклонников.

- Настя - вы настоящая, - подытожил другой.

ИСТОЧНИК KP.RU