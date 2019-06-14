2019-06-14T13:12:07+03:00
Общество

«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне

Сотни поклонников красавицы-блонлинки уже оценили ее новую грудь в откровенном купальнике
ГОШЕВ Игорь
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Сотни поклонников красавицы уже оценили ее новую грудь. Фото: Инстаграм Маши Форт.Сотни поклонников красавицы уже оценили ее новую грудь. Фото: Инстаграм Маши Форт.
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Эпатажная Маша Форт - девушка из Ростова-на-Дону стала звездой российского Интернета, после того, как попыталась проглотить полицейский жезл - с ним стоят на дорогах сотрудники ДПС. Причем сделала это прямо на фоне машины госавтоинспектоов.

Таким образом блондинка приняла участие в конкурсе, главный приз в котором - операция по увеличению груди. То число лайков, которые собрала экстравагантная блондинка, и та шумиха вокруг всей этой истории, сделали свое дело. Мария стала счастливой обладательницей новой груди. И теперь вовсю демонстрирует ее своим поклонникам.

masha_fort777masha_fort777
В доме нет животных, но бывают кисы
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На этот раз она сфотографировалась возле бассейна, подписав фотокарточку с двумя дамами на заднем плане:

- В доме нет животных, но бывают кисы. И сопроводила надпись хэштегами: «красивые девушки», «девушки Ростова», «ростовчанки» и «красивое тело».

Кто-то из поклонников не удержался, описав очевидное: «Кисы в бикини».

А летнее фото разморенной Марии набрало несколько сотен лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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