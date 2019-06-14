«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне
Эпатажная Маша Форт - девушка из Ростова-на-Дону стала звездой российского Интернета, после того, как попыталась проглотить полицейский жезл - с ним стоят на дорогах сотрудники ДПС. Причем сделала это прямо на фоне машины госавтоинспектоов.
Таким образом блондинка приняла участие в конкурсе, главный приз в котором - операция по увеличению груди. То число лайков, которые собрала экстравагантная блондинка, и та шумиха вокруг всей этой истории, сделали свое дело. Мария стала счастливой обладательницей новой груди. И теперь вовсю демонстрирует ее своим поклонникам.
На этот раз она сфотографировалась возле бассейна, подписав фотокарточку с двумя дамами на заднем плане:
- В доме нет животных, но бывают кисы. И сопроводила надпись хэштегами: «красивые девушки», «девушки Ростова», «ростовчанки» и «красивое тело».
Кто-то из поклонников не удержался, описав очевидное: «Кисы в бикини».
А летнее фото разморенной Марии набрало несколько сотен лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU