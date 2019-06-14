«Ты сломала систему»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала о своем любимом городе

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-14T13:28:47+03:00

Поклонники в восторге от ума и красоты девушки. Фото: Инстграм Алины Санько.

Поклонники в восторге от ума и красоты девушки

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«Ты сломала систему» - такой комментарий оставил на странице «Мисс Россия-2019» Алины Санько один из поклонников. После этого подписчик конкретизировал свою мысль:

- Даже подумать не мог, что «Мисс Россия» может стать по-настоящему красивая, умная и порядочная девушка!

И, надо сказать, в подтверждение этому очередной пост первой красавиц страны. На этот раз он о ее любимом городе.

- Я очень люблю Москву, но сейчас хочу рассказать про мой родной, не менее любимый город Азов, - написала она в Инстаграм. - Моя малая Родина - город Азов. Это древний город с богатой и удивительной историей.

ms.alinasanko Я очень люблю Москву

Далее красавица отметила знаменитое Азовское осадное сидение и местный краеведческий музей с уникальными палеонтологическими, археологическими и историческими экспонатами. Уточнив, что самый популярный в нем - один из самых больших в мире смонтированных скелетов слона.

Подписчики не особо заинтересовались походом в музей, зато снова осыпали Алину комплиментами: «Площадь аж покраснела от вашей красоты» и «Этот стиль тебе больше к лицу».

ИСТОЧНИК KP.RU