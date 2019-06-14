«Марфа Васильевна из Ростова»: Хейтеры раскритиковали новую прическу «Миссис Россия» Полины Дибровой

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-14T13:46:00+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва подверглась резкой критике после того, как опубликовала в своем Инстаграм фотографию. Мать троих детей решила немного изменить прическу.

- Соскучилась по челке, вот что получилось. Как вам? - спросила она у поклонников.

Однако обычно сдержанные и восторженные комментарии отошли на второй план. На первый вышла резкая критика в духе: «Марфа Васильевна из Ростова. Породы ноль» и «По-деревенски свежо».

polinadibrova Соскучилась по челке

Но были и те, кто поддержал красавицу.

- Полина Васильевна, образ супер!, - написала одна из них. - Вы прям сразу помолодели, как будто вам снова 16 лет! И очень похожи на зарубежную артистку. Правда, не могу имя вспомнить!

- Хорошо и свежо, - согласна другая. - Я вот тоже хочу, но для занятия спортом она не очень удобна: под ней потеет лоб.

- Вы мне нравитесь просто потому что нравитесь! Но без челки больше. А вообще хорошо в любом случае, - никак не могла определится третья.

ИСТОЧНИК KP.RU