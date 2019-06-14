2019-06-14T14:11:13+03:00
Общество

«Красная шапочка уже не та»: Ростовчане обсуждают фото ростовчанки с ведром на голове

Фото экстравагантной барышни появилось в социальных сетях
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Фото экстравагантной барышни появилось в социальных сетях. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".Фото экстравагантной барышни появилось в социальных сетях. Фото: Группа Вконтакте "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовала один из пользователей. На ней по главной улице донской столицы - Большой Садовой, идет барышня с красным пластиковым ведром на голове.

- Ростовчанам не нужна кепка, если рядом есть красное ведро, - написал автор снимка.

Многие принялись шутить: «Красная шапочка уже не та», «Это уже больше на белочку похоже, которая приходит после солнечного удара!», «Может, человеку плохо стало и она решила что срочно нужно ведро. Тараканы подсказали!», «Самое главное, что не пустое... плохая примета!».

- Она ради людей старалась. Так бы шла баба с пустым ведром и всем была бы неудача, - вступился за горожанку один из ростовчан. - А так одела на голову и все ок.

- Ростов город шутников, возможно, она просто проспорила, - предположил еще один Интернет-пользователь.

под постом уже сотни лайков и десятки перепостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей
Стало известно название нового кладбища Ростова-на-Дону
«Пробили голову и выбросили в мусорный бак»: В Шахтах волонтеры спасают собаку
В Ростовской области детские лагеря оштрафовали на сто тысяч рублей
«Фестиваль реки Дон» 15 июня 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий
«Марфа Васильевна из Ростова»: Хейтеры раскритиковали новую прическу «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Ты сломала систему»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала о своем любимом городе
«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне
«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 13-летняя Анастасия Гришичкина
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону с 1 июля 2019: где и когда
Ростовские таможенники задержали контрабанду пиломатериалов на 77 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о субсидиях на коммуналку
Отключение света в Ростове-на-Дону 16-17 июня 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону опасаются роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией
ЛЕТО В «ОПТИК ЧУЕВ»: акция «День медика», конкурс «Люди в черном», промокоды и другие подарки!
В Ростовской области оператор «112» принял семимиллионый вызов
Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира