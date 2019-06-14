«Красная шапочка уже не та»: Ростовчане обсуждают фото ростовчанки с ведром на голове
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовала один из пользователей. На ней по главной улице донской столицы - Большой Садовой, идет барышня с красным пластиковым ведром на голове.
- Ростовчанам не нужна кепка, если рядом есть красное ведро, - написал автор снимка.
Многие принялись шутить: «Красная шапочка уже не та», «Это уже больше на белочку похоже, которая приходит после солнечного удара!», «Может, человеку плохо стало и она решила что срочно нужно ведро. Тараканы подсказали!», «Самое главное, что не пустое... плохая примета!».
- Она ради людей старалась. Так бы шла баба с пустым ведром и всем была бы неудача, - вступился за горожанку один из ростовчан. - А так одела на голову и все ок.
- Ростов город шутников, возможно, она просто проспорила, - предположил еще один Интернет-пользователь.
под постом уже сотни лайков и десятки перепостов.
ИСТОЧНИК KP.RU