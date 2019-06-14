2019-06-14T14:35:21+03:00
Общество

В Ростовской области детские лагеря оштрафовали на сто тысяч рублей

Таковы первые итоги проверок, озвученные в региональном Роспотребнадзоре
Ольга ГОПАЛО
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Сейчас в разгаре первая смена, а в лагерях отдыхают 53 тысячи детей.Сейчас в разгаре первая смена, а в лагерях отдыхают 53 тысячи детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В региональном Управлении Роспотребнадзор озвучили первые итоги проверок детских лагерей, которые прошли на Дону. Оказалось, что всего в регионе их открыто свыше 750 - это и палаточные, и загородные, и дневного пребывания. Сейчас в разгаре первая смена, где отдыхают 53 тысячи детей.

Чтобы отдых прошел без ЧП, специалисты ведомства проводят регулярные проверки, в том числе изучают качество продуктов питания, сроки годности и условия хранения, а также проверяют готовые блюда на калорийность, а в фрукты-овощи на нитраты и пестициды.

Кроме того, эпидемологи отбирают пробы в местах купания детей на предмет паразитов и микробов.

К слову, до начала оздоровительной кампании результатами проверок ведомства стали 71 административное нарушение. А общая сумма штрафов составила чуть больше ста тысяч рублей. Недочеты нашлись и у поставщиков продуктов питания: из оборота были изъяты 129,5 килограмма продукции.

АЛЛО!

Горячая линия по качеству и безопасности детского отдыха.

Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (круглосуточно), а также телефоны Управления Роспотребнадзора по Ростовской области: 223-73-84, 223-74-01, 282-82-63, 282-82-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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