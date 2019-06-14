«Пробили голову и выбросили в мусорный бак»: В Шахтах волонтеры спасают собаку

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-14T15:20:57+03:00

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В городе Шахты неизвестные искалечили животное и выбросили еще живую дворнягу прямо в мусорный жбан. Неожиданную находку обнаружила одна из горожанок, которая услышала стоны из железного бака.

- Пробили голову и выбросили в мусорный бак! - написали в социальных сетях волонтеры под снимком собаки. - Как бы я хотела, чтоб это был просто очередной боевик или страшная сказка, но к сожалению, это правда! Позвонила девушка, которая нашла в мусорном баке собаку! Живую! В крови! Плачущую... Вот скажите, кому помешала эта маленькая собачка?

По словам волонтеров, голова пробита чем-то острым. У бедняги сильнейший шок, пробит череп, потеряна координации движений, заплывший кровью глаз и сильный отек.

Ветеринарные врачи пока никаких прогнозов не дают. А сердобольные горожане уже собирают деньги на лекарства.

Интернет-пользователи негодуют: «Вот что за урод такое сделал?», «Пусть ему будет такое же счастье», «А сколько «людей», кроме девочки выносили мусор и прошли мимо?».

ИСТОЧНИК KP.RU