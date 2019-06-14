2019-06-14T16:17:47+03:00
Происшествия

Стало известно название нового кладбища Ростова-на-Дону

Оно было построено в прошлом году, но пока не открыто
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Новое кладбище уже построеноНовое кладбище уже построено
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Стало известно название нового кладбища донской столицы, которое находится на территории Мясниковского района. Согласно проекту постановления о создании места для захоронения (документ на данный момент проходит стадию общественного обсуждения) планируемое название - «Ростовское».

Напомним, само кладбище было построено в прошлом году, но пока не работает из-за технических проблем. Его должны были открыть 1 мая, но процедуру перенесли. Специально собранная комиссия выявила дефекты, в том числе касающиеся благоустройства территории. Подрядчик же в свое время отказался исправлять все добровольно.

Строительство кладбища обошлось в 260 миллионов рублей. За эти деньги в числе прочего построили административное здание и помещение для проведения траурных церемоний, дороги и тротуары, а также ливневки, электросети, территорию оградили и озеленили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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