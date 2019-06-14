В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей
Стала известна сумма, которая пойдет на поддержку ростовчан, находящихся за чертой бедности. Для оказания помощи направят свыше 41 млн рублей.
- Губернатор подписал распоряжение о выделении средств для оказания адресной социальной помощи малоимущим жителям области в июне, - говорится в сообщении правительства Ростовской области.
Всего с начала этого года на выплату людям, которые находятся в тяжелом материалом положении, направлено более 216 миллионов рублей. Деньги получили почти 22 тысячи семей донского региона.
Напомним, получить статус малоимущего можно при соблюдении ряда условий, в частности, среднедушевой доход семьи (гражданина) должен быть ниже регионального прожиточного минимума, при этом трудоспособные обязаны иметь постоянную работу или находиться на учете в центре занятости.
В Ростовской области на данный момент среднедушевой доход составляет 10286 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU