В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-14T17:33:21+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача родительного дома.

- Предварительным расследованием установлено, что в течение двух лет (2017-2019 гг) подозреваемая лично получала от сотрудников родильного дома денежные средства в качестве взятки, - сообщает прокуратура Ростовской области.

Деньги она брала «за общее покровительство и попустительство по службе, а также от иных лиц за бездействие в пользу последних».

Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали преступление как получение взятки должностным лицом. Прокуратура Новочеркасска признала законным возбуждение уголовного дела. Известно, что главврач отстранена от работы, она находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU