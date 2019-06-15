Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-15T09:02:45+03:00

И признался, что на его решение повлияли «потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка трибун»

Изменить размер текста: A A

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, которого в последнее время СМИ активно «сватали» в московский «Локомотив», отказал «железнодорожникам» и остается в клубе с берегов Дона.

Футболист продлил контракт с «желто-синими» на четыре года и уже начал подготовку с командой к новому игровому сезону.

- Роман - отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, - заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. - Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт. Рад, что футболист принял такое решение. Он настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды.

Сам Еременко утверждает, что счастлив остаться в «Ростове»:

- Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов-Арене», - отметил он. - У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове».

ИСТОЧНИК KP.RU