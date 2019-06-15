2019-06-15T09:02:45+03:00
Спорт

Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года

И признался, что на его решение повлияли «потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка трибун»
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Роман Еременко продолжит выступать за ростовский клуб.Роман Еременко продолжит выступать за ростовский клуб.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, которого в последнее время СМИ активно «сватали» в московский «Локомотив», отказал «железнодорожникам» и остается в клубе с берегов Дона.

Футболист продлил контракт с «желто-синими» на четыре года и уже начал подготовку с командой к новому игровому сезону.

- Роман - отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно, - заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. - Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт. Рад, что футболист принял такое решение. Он настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды.

Сам Еременко утверждает, что счастлив остаться в «Ростове»:

- Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов-Арене», - отметил он. - У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей
Стало известно название нового кладбища Ростова-на-Дону
«Пробили голову и выбросили в мусорный бак»: В Шахтах волонтеры спасают собаку
В Ростовской области детские лагеря оштрафовали на сто тысяч рублей
«Красная шапочка уже не та»: Ростовчане обсуждают фото ростовчанки с ведром на голове
«Фестиваль реки Дон» 15 июня 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий
«Марфа Васильевна из Ростова»: Хейтеры раскритиковали новую прическу «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Ты сломала систему»: «Мисс Россия» Алина Санько рассказала о своем любимом городе
«Кисы в бикини»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в бассейне
«Боже, какие милые и счастливые»: Поклонники в восторге от пляжного фото футболиста Дмитрия Тарасова с женой
В Ростове-на-Дону объявлена в розыск 13-летняя Анастасия Гришичкина
Ограничение проезда в Ростове-на-Дону с 1 июля 2019: где и когда
Ростовские таможенники задержали контрабанду пиломатериалов на 77 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о субсидиях на коммуналку
Отключение света в Ростове-на-Дону 16-17 июня 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону опасаются роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией
ЛЕТО В «ОПТИК ЧУЕВ»: акция «День медика», конкурс «Люди в черном», промокоды и другие подарки!
В Ростовской области оператор «112» принял семимиллионый вызов
Жареное солнце больших городов: в Ростове-на-Дону плавится асфальт
В Ростовской области в ВТБ выдача ипотеки увеличилась в 1,4 раза
Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира