В Ростове-на-Дону возле Главного ж/д вокзала построят торговый центр с парковкой на крыше

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-15T10:57:18+03:00

Не так давно на месте будущего строительства располагался рынок стройматериалов. Фото: Яндекс.Карты.

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Двухэтажный торговый центр начали строить неподалеку от Привокзальной площади — на пр. Сиверса, 23, аккурат на том самом месте, где прежде находился строительный рынок, который некоторое время назад закрыли.

Общая площадь ТЦ составит почти 22 тысячи кв. метров, на его создание потратят 450 млн рублей, 90 из которых уже, по информации инвестора, уже освоено порядка 90 миллионов.

Завершение строительства намечено на 2020 года — причем, собственник центра пообещал «не увлекаться кубизом», а парковку для автомобилей посетителей он собирается сделать не подземной, как везде, а на крыше — на 250 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU