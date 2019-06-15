В МЧС предупредили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-15T11:56:47+03:00

Забраться в водоем, пусть даже и в какой-нибудь фонтан, - вот она, главная мечта в такую жару! Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В региональном главке МЧС сообщили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности (5-го класса) в большинстве городов и районов Ростовской области, и лишь в небольшом количестве оставшихся муниципалитетов вероятность возникновения пожаров оценивается «лишь» как просто «высокая».

Впрочем, ничего, собственно, если верить прогнозам метеорологов, особо и не предвещает снижения уровня опасности: никаких осадков в ближайшие пару недель не ожидается вовсе, все время ясная погода, а столбик термометра будет подниматься до плюс тридцати пяти и даже выше.

Поэтому ростовчан просят крепко помнить о том, что разводить костры и уж тем более палить сухую растительность сейчас категорически запрещено, и даже просто выброшенная из окна автомобиля или с балкона непогашенная сигарета может стать источником пожара.

Не стоит также перегружать электросети, включая все энергоемкие приборы одновременно — и сплиты, и духовки, и утюги со стиральными машинами.

А тем, кто отправляется на водоемы, спасатели убедительно рекомендуют не забираться в воду пьяными, а родителям следует внимательно следить за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU